Fatih Terim’den Mircea Lucescu’ya veda

Fatih Terim, hayatını kaybeden efsane Rumen teknik adam Mircea Lucescu için duygusal bir veda mesajı yayımladı. Terim, sosyal medya hesabından paylaştığı metinde, uzun yıllara yayılan dostluklarına ve ortak futbol yolculuklarına vurgu yaptı.

“Sevgili Mircea” sözleriyle başlayan mesajında Terim, bu satırları yazmanın kolay olmadığını belirterek, iki teknik adamın futbolun içinde geçen ömürlerine dikkat çekti. Futbolun ve dünyanın değiştiğini ancak Lucescu’nun oyuna olan tutkusunun hiç azalmadığını ifade eden Terim, “Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk” sözleriyle geçmişte yaşadıkları ortak deneyimleri anlattı.

"BÜYÜK KATKILAR SUNDU"

Terim, mesajında birlikte yaşadıkları sevinçleri, hayal kırıklıklarını ve mücadeleleri hatırlatarak, kendilerini birbirine en çok yaklaştıran şeyin futbola duydukları sadakat olduğunu vurguladı.

Lucescu’nun son kez İstanbul’a gelişine de değinen tecrübeli teknik adam, bu durumu kaderle ilişkilendirerek, yayımladığı metni “temeline saygı ekilen bir veda mektubu” olarak nitelendirdi.

Fatih Terim, Lucescu’nun yalnızca Romanya ve Türkiye futboluna değil, oyunun kendisine büyük katkılar sunduğunu belirttiği mesajını, “Huzur içinde uyu dostum” sözleriyle tamamladı.