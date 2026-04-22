Fatih Tezcan yurtdışına kaçtı: Polise "Adresimi paylaşmayacağım" dedi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik hakaret gerekçesiyle hakkında beş yüzden fazla şikâyet bulunan Fatih Tezcan hakkında arama kararı çıkarılırken kendisinin yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Tezcan, "Atatürk'e hakaret" suçundan Ağustos 2022'de tutuklanmış ve yaklaşık 1 sene cezaevinde kalmıştı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD), Atatürk'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Tezcan'a; Bursa, Yalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "halkın bir kesimini alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından açılan davaların birleştirilmesiyle Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"ADRESİMİ PAYLAŞMAYACAĞIM"

Polis tarafından aranan Tezcan, adresinde bulunamadı. POLNET sisteminde kayıtlı numaradan aranan Tezcan, polis memuruna yurtdışında olduğunu ve adresini paylaşmayacağını söyledi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Fatih Tezcan, "Atatürk'e hakaret" suçundan aldığı 2 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra Tezcan, Ağustos 2023'te denetimli serbestlik ile tahliye oldu.