Fatih Ürek 30 gündür yoğun bakımda: Menajerinden açıklama

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor.

Fatih Ürek'in ailesi ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi sürerken, menajeri Mert Siliv yeni bir açıklama yaptı.

"BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ"

Sanatçının durumu hakkında çıkan iddialara yanıt veren Siliv, şöyle dedi:

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız."

Fatih Ürek'in 30 gündür yoğun bakımda olduğunu belirten Siliv, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek..."

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966, Erzurum doğumlu Fatih Ürek fantezi ve pop müzik sanatçısıdır. 1993 yılından bu yana müzisyen, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu, sunucu kimlikleri ve başarıları ile Türk halkının gönlünde taht kurmuştur. Türk şarkıcı ve tiyatrocu, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

1 yaşında ailesi ve kızkardeşi ile birlikte Bursa’ya yerleşen sanatçı, eğitim ve öğretimine burada devam etti. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Ancak öğretimine tiyatrodan devam etmedi.

Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek İstanbul'a taşındı.

İlk albümü 1993 yılında yayınlayan sanatçı, 1995 yılında çıkardığı albümü ile pop şarkılarının yanı sırasında Klasik Türk Müziği ile ilgili çalışmalar yaptı. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaşı canlandırdı.

Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete, Menajerimi Ara gibi dizi ve film projelerinde yer almıştır.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından listelere giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir.