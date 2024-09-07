Fatih Ürek'e havalimanında saldırı

Kuzey Kıbrıs'a gitmek üzere İstanbul Havalimanı'nda bulunan Fatih Ürek, bir yolcunun saldırısına maruz kaldı.

Yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel boyuta ulaşınca, olaya polis müdahale etti.

Habertürk'ün aktardığına göre tekerlekli sandalyeyle uçağa binen Fatih Ürek ile bir yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcunun Ürek'e hakaret etmesiyle başlayan gerilim, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayların ardından polisin müdahale ettiği ve uçuşun bir süre geciktiği belirtildi.

58 yaşındaki Ürek, yaşanan olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Bir kullanıcının, "Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Sana yapılan her türlü şiddeti kınıyorum" mesajını kendi hesabında paylaştı.