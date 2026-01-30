Fatih Ürek hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim’den bu yana tedavisi devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti.

Evinde kalp krizi geçiren Ürek'e acil müdahale ekibi 20 dakika kalp masajı yapmış ve hastaneden yapılan açıklamada herhangi bir hasarın olup olmadığı takip edildiği belirtilmişti. Avukatı Berrin Ayata tarafından 25 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek için tüm tıbbi prosedürler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Sanatçının menajeri Mert Siliv ise 30 Ocak 19.00'da sanatçının Instagram hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir."

