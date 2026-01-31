Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu

59 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in cenaze programı belli oldu.

Ürek'in menajeri Mert Siliv, hayatını kaybeden şarkıcının cenaze programı hakkında bilgi verdi.

Fatih Ürek’in cenazesinin 1 Şubat Pazar günü, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Siliv; ''Söyleyecek bir şey kalmadı. Sevenlerinin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Nurlar içinde yatsın... Çok, çok, çok üzgünüz'' diye konuştu.

Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim’den itibaren tedavi görmeye başlayan Fatih Ürek dün yaşamını yitirmişti.