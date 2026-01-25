Giriş / Abone Ol
Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında açıklama

Avukatı Berrin Ayata, şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında, "Süreç kısmi olarak olumlu yönde ilerlemektedir" açıklamasını yaptı.

  • 25.01.2026 10:31
  • Giriş: 25.01.2026 10:31
  • Güncelleme: 25.01.2026 10:35
Kaynak: Haber Merkezi
Geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 15 Ekim’den bu yana tedavisi devam eden şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili avukatı tarafından açıklama yapıldı.

Ürek’in avukatı Berrin Ayata tarafından yapılan açıklamada, "Geçirdiği talihsiz kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek için tüm tıbbi prosedürler eksiksiz şekilde uygulanmaktadır" denildi.

"Süreç kısmi olarak olumlu yönde ilerlemektedir" denilen açıklamada, "Manevi desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

