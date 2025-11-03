Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında avukatından açıklama

Şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili avukatı Volkan Alkılıç açıklama yaptı.

Alkılıç, Ürek'in hekimlerin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam ettiğini paylaştı. Sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Avukat Alkılıç, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bir insanın yaşam mücadelesinin, kimsenin şov ve reyting malzemesi olamayacağını vurgulamakla beraber süreç içerisinde ahlak sınırlarını aşarak, sırf reyting ve tıklanma tüccarlığı adına insan onurunu zedeleyen asılsız haberlerle üzülerek muhatap olunmuştur.

Özellikle ve önemle belirtme isteriz ki, alınan karar doğrultusunda müvekkilin sağlık durumu ile alakalı olarak yalnızca tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından açıklama yapılabilecektir. Menajeri ve hastane haricinde müvekkil hakkında gerek yazılı gerekse sözlü açıklama yapılması, beyanda bulunulması mümkün değildir, bilgi kirliliğini önlemek adına alınan bu husustaki kararı dikkatinize sunarız."