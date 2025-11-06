Fatih Ürek'in sağlık durumu hakkında Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan açıklama

Şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıklama yaptı.

Prof. Dr. Müftüoğlu, 22 gündür yoğun bakımda uyutulan Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapadığı belirtildi. Ürek'in bu durumunu değerlendiren Müftüoğlu, Ürek'in kısa süreli göz hareketlerinin reflekse dayalı olabileceğini belirtti.

Müftüoğlu "Bu tür refleksler, hastanın bilinç kazanması anlamına gelmez ancak nörolojik açıdan olumlu bir işaret olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, geçtiğimiz hafta evinde kahvaltı yaparken aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ürek’in kalbi bir süre durmuş; yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü, ancak beyninin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin bazı endişelerin bulunduğu doktorları tarafından paylaşılmıştı.

Son açıklamayı yapan avukatı Volkan Alkılıç, Ürek’in tedavisinin hekimlerin öngördüğü şekilde sürdüğünü belirterek, “Sağlık durumu hakkında yalnızca hastane ve menajeri açıklama yapacaktır” demişti.