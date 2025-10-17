Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

Şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.

Mert Siliv, açıklamasında “Yapılan asılsız ve spekülatif haberlere inanmamanızı rica ederiz” dedi.

Siliv, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısını yapan Siliv, “Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz” dedi.

Ürek, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

Şarkıcıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 59 yaşındaki Ürek daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.