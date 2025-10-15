Fatih Ürek kalp krizi geçirdi

Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek evinde kalp krizi geçirdi.

Kalbi duran Ürek'e ambulans ekibi müdahale etti ve 20 dakikalık müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada Fatih Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Ürek'in sağlık durumuna dair hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede, iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Hastamızın şu anda yoğun bakımda takip ve tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikesi halen mevcuttur" denildi.