Fatih Ürek'ten kötü haber

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve uzun süredir uyutulan şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin üzücü bir haber geldi.

Gazeteci Özlem Gürses, yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tutulan Ürek'in son durumuna ilişkin bilgileri YouTube kanalında paylaştı.

Gürses, Ürek’in durumunun "bir çeşit bitkisel hayat" olduğunu söyledi. Ürek’in zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığını, ancak uzun süredir yatak pozisyonunda kalması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaralar oluştuğu, bu durumun da sağlık tablosunu ağırlaştırdığı paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda evinde kahvaltı yaparken aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ürek’in kalbi bir süre durmuş; yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü, ancak beyninin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin bazı endişelerin bulunduğu doktorları tarafından paylaşılmıştı.

Menajer Mert Siliv, son açıklamasında şarkıcının şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtmişti. Siliv, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü, doktorların tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, umutlu bekleyişin devam ettiğini söylemişti.