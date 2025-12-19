Fatih Ürek’in son durumuna ilişkin haberlere menajerinden yalanlama

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve uzun süredir uyutulan şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin menajerinden açıklama geldi.

Gazeteci Özlem Gürses'in yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tutulan Ürek'in bitkisel hayata girdiği yönündeki haberini menajer Mert Siliv yalanladı.

Gürses, Ürek’in durumunun "bir çeşit bitkisel hayat" olduğunu söylemişti. Ayrıca Ürek’in zaman zaman kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığını, ancak uzun süredir yatak pozisyonunda kalması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaralar oluştuğu, bu durumun da sağlık tablosunu ağırlaştırdığını öne sürmüştü.

MENAJERİNDEN YALANLAMA

Siliv açıklamasında “Vücutta gelişen yatak yarasının tedavisine devam edilen Fatih Ürek için doktorları ümitli bir şekilde geri dönmesini ve uyanmasını bekledikleri bilgisini aldık. Asla bitkisel hayata geçtiği bilgisi doğru değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda evinde kahvaltı yaparken aniden rahatsızlanmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ürek’in kalbi bir süre durmuş; yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. Hastanede yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü, ancak beyninin oksijensiz kaldığı süreye ilişkin bazı endişelerin bulunduğu doktorları tarafından paylaşılmıştı.

Menajer Mert Siliv, son açıklamasında şarkıcının şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını belirtmişti. Siliv, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü, doktorların tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, umutlu bekleyişin devam ettiğini söylemişti.