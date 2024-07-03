Fatih Yaşlı'dan Jahrein'e 'bozkurt' cevabı: Cahil dombili

Akademisyen Fatih Yaşlı, 'bozkurt' işaretini ChatGPT'ye açıklattırarak kendisine yanıt veren sosyal medya şaklabanı Jahrein'e "Bozkurtun sembol olmasıyla bozkurt işaretinin siyaseten sonradan kullanılmaya başlanması ayrı şeyler cahil dombili" diyerek yanıt verdi.

Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı ile sosyal medya şaklabanı Jahrein arasında Merih Demiral'ın dün akşam Avusturya ile oynanan maçta kaydettiği ikinci golün ardından yaptığı 'bozkurt' işaretinin anlamına ilişkin tartışma yaşandı.

Yaşlı, yaptığı paylaşımda söz konusu sembolün siyaset üstü bir işaret olmadığını, hatta bütün Türk milliyetçilerini bile kapsamadığını belirterek, "...tüm Türk milliyetçilerine ait bir işaret de değildir, milliyetçiliğin fraksiyonlarından birine, yani ülkücü milliyetçiliğe ait ve 90'larda icat edilmiş bir işarettir. Hakikati kafanıza göre eğip bükemezsiniz" dedi.

Sosyal medyada 'Jahrein' adıyla bilinen Ahmet Sonuç, Yaşlı'nın bu paylaşımına ChatGPT ile yanıt verdi. 'Bozkurt' işaretini ChatGPT'ye açıklattırdığı bir ekren görüntüsünü Yaşlı'nın ilk paylaşımının altına cevap olarak ekleyen Sonuç, "Chat GPT de faşo çıktı" yorumunu yaptı.

bozkurtun sembol olmasıyla bozkurt işaretinin siyaseten sonradan kullanılmaya başlanması ayrı şeyler cahil dombili. https://t.co/n0xJyMuxG4 — fatih yaşlı (@fatih_yasli) July 3, 2024

Yaşlı ise Jahrein'e, "Bozkurtun sembol olmasıyla bozkurt işaretinin siyaseten sonradan kullanılmaya başlanması ayrı şeyler cahil dombili" diyerek yanıt verdi.