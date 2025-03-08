Fatih’te 2 teknede çıkan yangın paniğe neden oldu

Fatih’te bir teknede çıkan yangın bitişiğindeki başka bir tekneye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki teknedeki yangın söndürüldü.

Yangın, Fatih Cibali Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi’nde sahilde demir atmış halde bulunan bir teknede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası tekne alevler içinde kaldı. Alevler kısa süre içerisindeki bitişiğindeki başka bir tekneye sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 2 teknedeki yangın da kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atatürk Köprüsü üstünde balık tutarken teknelerin yandığını gören Sercan Usta, "Balık tutarken yangını gördük, geldik. Dumanları gördük ama söndürmüşlerdi" dedi.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.