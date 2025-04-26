Fatih’te bir bebek, bakıcısı tarafından darp edildi

İstanbul'da bir bakıcı, baktığı bebeği darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te çocuk bakıcılığı yapan bir şahsın bakıcılığını yaptığı bebeği darp etmesi olayına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, darp edilen bebeğin 2024 doğumlu Özbekistan asıllı U.G. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, yine Özbekistan asıllı bakıcının çocuğu yastıkla boğmaya çalıştığını, ayrıca tekme ve tokat atarak darp ettiğini belirledi. Bakıcı M.İ. yapılan incelemelerin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda, darp edilen çocukla birlikte toplam 7 Özbekistan asıllı çocuk olduğu belirlendi. 2 çocuğun bakıcının kendisinin olduğu anlaşırken, 5 çocuğun ise çevrede bulunan komşularına ait olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından kadına ait 2 kız çocuğunun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmesi üzerine işlem başlatıldı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan ifadelerinin ardından "darp ederek kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.