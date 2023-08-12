Fatih’te dükkanı basıp çalışanı darp ettiler

Fatih’te ticaret anlaşmazlığı yüzünden bir dükkanı basan 3 kişi, mağaza çalışanını darp etti. Olay anı dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30’da Eminönü Mercan Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 3 kişi Eminönü’nde dükkanı bulunan Osman Kartal’a kumaş sattı. Kartal, aldığı kumaşları bir süre sonra iade etti. Bu durumdan rahatsız olan şahıslar, Kartal’ın dükkanına giderek raflardaki kumaşları almak istedi. Dükkan çalışanı Ahmet Fevzi, kumaşları vermeyerek Osman Kartal’ı arayıp durumu haber verdi.

Telefon görüşmesi devam ederken 3 şahıs, Fevzi’yi darp etmeye başladı. Telefonun diğer ucundaki iş yeri sahibi Osman Kartal, polise haber verdi. Kavga seslerini duyan cadde esnafı dükkana gelerek tarafları ayırmaya çalıştı. İçeride yaşanan arbede dışarı taştı. Esnafın müdahalesiyle taraflar ayrılırken, şüpheliler bu sefer de dükkanda bulunan kumaşları etrafa atmaya başladı.

Polis ekiplerinin gelmesiyle olay son buldu. Darp edilen dükkan çalışanı Ahmet Fevzi, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Taraflar emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.





