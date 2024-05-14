Fatih’te evden çok miktarda çöp çıktı

Fatih’te yaşayan 68 yaşındaki kadın, sokakta topladığı çöpleri evinde biriktirince, komşular rahatsız oldu. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri evi temizlemek için çalışma başlatırken; yaşlı kadın çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

İddiaya göre, Fatih Kocamustafa Paşa Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Nural Baydilek, dışarıda topladığı çöpleri bodrum kattaki evinde biriktirmeye başladı. Zamanla evde toplanan çöpler, apartmanda kokuya neden oldu.



Apartman sakinleri, durumu Fatih Belediyesine haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, pazar günü evdeki çöplerin büyük kısmını çıkardı. Bugün sabah saatlerinde temizliğe devam eden ekipler, çöpleri çıkarmaya devam etti.





