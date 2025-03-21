Fatih’te halk irade gaspına karşı yürüyor!

Ceyda Bostancı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının 19 Mart'ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınmasına ilişkin eylemler devam ediyor.

Fatih Kocamustafapaşa’da 18:30'da buluşan halk, irade gaspına karşı protesto gerçekleştiriyor.

Çevre Tiyatorusu önünde toplanan kitle, Yenikapı’ya doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte Fatih halkına Saraçhane çağrısı yapan kitle, ‘Hükümet istifa’, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek’ sloganları atıyor.

Yenikapı’da İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri‘yle bir araya gelecek olan kitle buradan Saraçhane’ye doğru yürüyecek.