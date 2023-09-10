Fatih’te iki aile arasında çıkan kavgada yumruklar konuştu: 1 yaralı

Fatih’te 2 aile arasında çıkan tekmeli tokatlı kavgada başından darbe alan 1 kişi yaralandı.

Silah sesinin de duyulduğu kavga anı kameraya yansıdı.

İddiaya göre Fatih, İskenderpaşa Mahallesi’nde dün gece saatlerinde 2 aile arasında kavga çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve sopa ile saldırdı.

Kavgada başından darbe alarak yaralanan kişinin yardımına çevredeki yurttaşlar koştu.

Kavga sırasında silah sesi de duyuldu.

Kavga polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle son buldu.

Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.