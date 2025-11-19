Fatih’te iki ayrı şüpheli zehirlenme vakası, bir kişi hayatını kaybetti

Böcek ailesinin ardından İstanbul Fatih’te iki zehirlenme vakası daha yaşandığı iddia edildi. Almanya'dan fuar için pazartesi günü Türkiye'ye gelen ve İstanbul Fatih’te bir otelde konaklayan 35 yaşındaki Gürhan Takıl, nefes darlığı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine Fatih’te konaklayan iki kardeş ise mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

GÜRKAN TAKIL HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci Ceylan Severşn haberine göre 19 Kasım’da İstanbul Fatih'teki Muhsine Hatun Mahallesi’ndeki bir otelde kalan Gürhan Takıl, nefes almakta zorlanması ve aşırı terlemesi üzerine 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Doktorlar, vücudunda darp ya da kesici alet izi bulunmadığını belirtti. Almanya’da yaşayan Takıl’ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

KIZ KARDEŞLERDE ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

Aynı gün Fatih Mesihpaşa Mahallesi’ndeki başka bir otelde konaklayan Emine ve Sadegül Onur kardeşler ise mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetiyle hastaneye gitti. Kardeşlerin önceki iki gün içinde farklı mekanlarda kavurma, nargile ve milkshake, tavuk burger, işkembe çorbası, midye, cağ kebabı, tatlı ve cips yediği belirtildi. Sadegül Onur tedavisinin ardından taburcu edilirken, 16 yaşındaki Emine Onur’un Çocuk Acil’de tedavisinin sürüyor.