Fatih’te kadına şiddet: Darbedip yerde sürükledi!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kadın sokak ortasında bir erkek tarafından darbedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam kendisine vuran kadını sokak ortasında dövmeye başladı. Adam, kadını darbederek yerde sürükledi.

Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen kadını, adam bir süre daha sürükledi daha sonra kendine getirmeye çalıştı. Kadın bir süre sonra ayağa kalkarken, ikili olay yerinden uzaklaştı.