Fatih’te tarihi metruk bina kısmen çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü. Binanın 2'nci katından kopan parçalar park halindeki bir araca zarar verirken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Fatih'te 2 katlı tarihi metruk bina kısmen çöktü.

Olay, saat 04.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Söğütlü Bakkal Sokak'ta meydana geldi.

2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binada ve çevresinde inceleme yaptı.

Çökmenin gerçekleştiği saatte sokağın boş olması sebebiyle olayda yaralanan olmadı.

Binanın çatısından ile 2'inci kattan kopan beton ve tahta parçalar, park halindeki bir araca zarar verirken sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.