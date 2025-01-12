Fatih’te tezgahtarı öldüren şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te çıkan kavgada tezgahtarı silahla vurarak öldüren zanlı ve suç aleti silahı saklamaktan gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Fatih’te 11 Ocak’ta saat 11.30 sıralarında kıraathane işletmecileri ile seyyar satıcı arasında kavga çıkmıştı. T.S.K. (44), aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali’yi (34) silahla vurarak öldürmüştü. Olaynı ardından T.S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin suç aleti silahı B.U.’ya verdiği, B.U.’nun da silahı arkadaşı G.Ş.’nin evinde sakladığı tespit edilmişti. Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirilirken, G.Ş. ve B.U. da emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.