Fatih’te uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Fatih’te bir eve gerçekleştirilen baskında 15 kilogram 700 gram kimyasal madde, 4 kilogram 95 gram metamfetamin, bin 200 gram hidroklorik asit, bin 400 gram tolven maddesi ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti” suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih’te çalışma yürüttü. 24 Şubat’ta Fatih Molla Gürani Mahallesi’ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda M.R.(36) isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 15 kilogram 700 gram kimyasal madde, 4 kilogram 95 gram metamfetamin, bin 200 gram hidroklorik asit, bin 400 gram tolven maddesi, 1 kilogram 680 gram sodhidroksit maddesi, 1 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.