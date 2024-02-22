Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden CHP adayı oldu

Parti içi anlaşmazlık yüzünden adaylıktan çekilen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yoğun temaslar sonrası ikna edildi. Hürriyet, yeniden İzmit için yeniden aday oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden CHP adayı oldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, istediği bazı isimlerin belediye meclis üyeliği listesine alınmamasına tepki göstererek, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Hürriyet'i ikna etmek için CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek devreye girdi.

İzmit'e giden Zeybek ile Hürriyet arasındaki görüşme olumlu sonuç verdi. Böylece yeniden adaylığa ikna olan Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit için 'yola devam' dedi.