Fatma Nur öğretmen öldürülmüştü: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı'ndan dikkat çeken paylaşım

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, meydana gelen saldırıda, 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi bıçaklamıştı.

Olayda ağır yaralanan Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmamış ve yaşamını yitirmişti. F.S.B. ise, “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"AFFET BİZİ"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci’nin, Fatma Nur Çelik hakkında yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Yelkenci, ilk olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Söylenecek söz yok. Affet bizi Fatma Nur öğretmenim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra ise paylaşımını geri çeken Yelkenci, ilk paylaşımı yerine “Söylenecek söz yok. Rahmet dilerim Fatma Nur öğretmenim” ifadelerine yer verdi. Yelkenci’nin paylaşımını geri çekerek değiştirmesi dikkatleri çekti.

BUGÜN DEFNEDİLDİ

Fatma Nur Çelik, bugün Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Parsana Camisi’ne getirildi. Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Çelik’in tabutu Musalla Mezarlığı’na götürülerek defnedildi. Törene, Çelik’in meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlarla birlikte Konya Valisi İbrahim Akın ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.