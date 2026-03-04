Fatma Nur öğretmeni öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy’de 2 Şubat’ta Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 11’inci sınıf öğrencisi F.S.B., öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte Z.A. ve öğrenci S.K.’yi yanında taşıdığı bıçakla yaraladı.

Olayda ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.S.B., “görevi başındaki memuru kasten öldürmek” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken, zanlının ilk ifadesi de ortaya çıktı.

“İNTİHAR ETMEYİ PLANLADIM”

Burak Doğan’ın haberine göre, Fatma öğretmeni öldüren 17 yaşındaki öğrencisi F.S.B.'nin ifadesinde dikkat çekici detaylar yer aldı.

Zanlı, olaydan iki gün önce sevgilisinden ayrıldığını, bu nedenle okula rehber öğretmeni Şeyda Hoca ile görüşmek amacıyla gittiğini söyledi. Öğretmeni bulamayınca strese girdiğini ve “sesler duymaya başladığını” öne süren F.S.B., görüşmenin ardından intihar etmeyi planladığını iddia etti.

“RASTGELE SINIFA GİRDİM”

İfadesinde rastgele bir sınıfa girerek ilk gördüğü kişiye saldırdığını belirten zanlı, “Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum” dedi. Fatma Nur Çelik’in daha önce biyoloji dersine girdiğini hatırladığını ancak aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti. Zeynep öğretmeni kimya dersinden tanıdığını, onunla da bir sorunu olmadığını; öğrenci Salih’i ise önceden tanımadığını söyledi.

“PLANLI DEĞİLDİ”

Yanında her zaman bıçak taşıdığını belirten F.S.B., olayın planlı olmadığını, kendisini azmettiren kimse bulunmadığını savundu. Zanlı, yaralanan kişilerden özür dilediğini de ifadesine ekledi.