Fatma Şahin belediyeyi 14 milyar TL borca soktu

Haber Merkezi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, SGK borcu tartışmalarına ilişkin konuştu. Öztürkmen şu ifadelere yer verdi:

"Belediyelerin içini boşaltan, halka hizmet götürmeyen, SGK borcunu bilerek ödettirmeyen Erdoğan, kendilerinin biriktirdiği bu borcu CHP’li belediyelerden tahsil etmeye çalışmaktadır. CHP’li belediyeler için kaynaktan kesinti yapacaklar, CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlamaya çalışacaklar, AKP’li belediyelere yine herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. CHP’li belediyeler, iktidarın baskılarına rağmen hizmetlerini aksatmayacak ve halka hizmetten geri kalmayacaktır."

Öztürkmen, AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun 14 milyar TL olduğunu söyledi.