Fatma Zehra Kınık: Gerçekten çok üzücü bir kaza

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in 9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olduğu için “tutuksuz” yargılandığı davanın üçüncü duruşması 30 Nisan’da görüldü.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan Fatma Zehra Kınık Demir, “Gerçekten çok üzücü bir kaza. İlk günkü üzüntümü aynen yaşıyorum. Adli Tıp Kurumu’nun asli kusurlu olduğumu yönündeki kararını kabul etmiyorum. İtiraz ediyorum. Ben gerekli kontrollerimi yaparak durdum. Kontrollerimi yaparak oradan üç tane araç geçti sonrasında gelen minibüs bana yol verdi o yola istinaden yola çıktım. Orada hızım çok düşüktü. Ben yol esnasındayken motosikletin bana sürttüğünü o esnada gördüm. Motosiklet sürücüsü çok hızlı şekilde seyir ediyordu. Olay anında ambulansın çağrılması için çevredekilere bağırdım söyledim. Kaza anında yapabileceğim hiç bir şey yoktu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

Kınık Demir’in Avukatı Mustafa Tırtır ise “Müvekkilimin olay anında bu olayı önleyebilme durumu yoktur. Herkesin başına gelebilecek bir olay” ifadelerini kullandı.

Gelecek duruşmanın 26 Mayıs tarihinde görüleceği bildirildi.

15 YILA KADAR HAPİSLE YAGILANIYOR

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir’in yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi de bir rapor hazırladı. İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda yine Kınık Demir'in asli kusurlu olduğu belirtildi. Batın Barlasçeki'nin ailesini ve avukatlarının talebine rağmen Zehra Kınık Demir tutuklanmadı.