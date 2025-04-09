Fatma Zehra Kınık’ın hayattan kopardığı gencin annesi: "Aynı araçla gezip tozup bir daha kaza yapıyorsun”

BirGün, önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olmasının ardından Kınık ailesinin aracının bir kazaya daha karıştığını ortaya çıkardı.

3 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Beykoz’da Kınık ailesine ait olan 34 FKJ 390 plakalı otomobil maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştı. Kayıtlara göre araçta yaklaşık 152 bin TL’lik hasar oluşurken otomobili yine Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları kazanın ardından Kerem Kınık’ın kaza yerine geldiğini ifade ederken 9 Temmuz 2024’teki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği kaza da yine 34 FKJ 390 plakalı araçla gerçekleşmişti. Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Fatma Zehra Kınık Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Fatma Zehra Kınık Demir'in ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şükür ki birini daha öldürmemişsin. Birisi ‘Dikkat Zehra Kınık çıkabilir’ diyerek bu trafik canavarı kadın için uyarmış herkesi Twitter’da.

Sen Zehra Kınık, mahkeme de mağduru oynayarak ‘psikolojim bozuldu’ demiştin. Soruyorum, psikolojisi bozulan biri, kullandığı araçla bir çocuğun ölümüne sebep olup, nasıl aynı araca tekrar binebilir? Nasıl tekrar trafiğe çıkabilir? Soruyorum… Sen aynı araçla gezip tozup bir daha kaza yapıyorsun. Sana değil senin ehliyetine el koymayan yargıya sitem etmek lazım aslında! Seni içeri almayan sisteme… Sitemim göz göre göre seni 9 aydır içeri almayanlara.

Ben, oğluma çarptığın o yeri hâlâ bilmiyorum. Nereye son kez teni değdi bilmiyorum. O caddeden mecburi geçişim olduğunda kalbim daralıyor, nefes alamıyorum, ağlıyorum ve asla bakamıyorum… Ben oğluma çarptığın anı hayal edemiyorum mesela.. Düştüğü an korktu mu, bana ihtiyacı oldu mu ne hisseti, canı acıdı mı…#batınbarlasiçinadalet #fatmazehrakınıktutuklansın “