Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için tören: Cenazeleri, kadınlar omuzladı

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in öz kızı İkra’yı üç yaşındayken istismar etmesine karşı adalet mücadelesi verirken şüpheli şekilde yaşamını yitiren Fatmanur Çelik ve sekiz yaşındaki kızı Hifa İkra için cenaze töreni düzenlendi.

Ümraniye Hidayet Camii'nde saat 13:40'ta düzenlenen tören ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra toprağa verilecek.

Törene, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Av. Müjde Tozbey ile istismar davasındaki yargılama sürecinde dosyayı takip eden avukatlar da katıldı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Sosyal Destek Programı yetkilileri de gelenler arasında yer aldı.

KADINLARDAN TEPKİ

Evrensel'in aktardığına göre, cenazeye katılan kadınlar, Fatmanur Çelik ve kızının ölümü üzerinden adaletsizliğe tepki gösterdi. Kalabalık sık sık “Nerede adalet?” diye sordu.

Bir kadın, “Herkes bir isyan etsin, dur desin. Caniler elini kolunu sallayıp geziyor, küçücük çocuk orada yatıyor" dedi. Bir başka kadın ise “Benim kız torunum var, korkuyorum nasıl yetişecek bu ülkede diye” sözleriyle kaygısını dile getirdi.

CENAZELERİ KADINLAR TAŞIDI

Kadınlar, Fatmanur Çelik'in ailesinden birkaç erkeğin cenazeleri taşımasına izin vermedi.

Kadınlar, alkışlar eşliğinde ve 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganıyla Çelik ve kızının cenazesini omuzladı.