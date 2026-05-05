Fatmanur Çelik ve kızı Hifa'yı istimarla suçlanan tarikat yöneticisi hakim karşısında

Meral DANYILDIZ

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hakkında, üç yaşındaki Hifa İkra Şengüler’e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülüyor.

İstanbul Barosu, gizlilik kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Baro'nun talebini reddetti.

Öte yandan duruşma öncesinde çok sayıda kadın derneği, davanın takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.

AYHAN ŞENGÜLER İLK KEZ HÂKİM KARŞISINDA

Çocuk yaştayken Şengüler tarafından istismar edildiği ve daha sonra faille evlendirildiği belirtilen Fatma Nur Çelik ile yine Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen kızı Hifa İkra’nın cansız bedenleri geçen martta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu. “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” diyen Fatmanur Çelik için çok sayıda avukat, gazeteci ve yurttaş bir araya geldi.

“FATMANUR ÇELİK İSYANIMIZDIR”

Duruşma öncesi bir araya gelen kadın örgütleri, “İstismar görmezden gelindi, failler korundu. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için adalet” pankartı açtı. “Erkek adalet değil gerçek adalet” , “Koruma aklama failleri yargıla”, “Fatmanur Çelik isyanımızdır” sloganlarının atıldığı açıklamada failin en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

Adliye önünde açıklama yapan kadın örgütleri şu ifadeleri kullandı:

''Bugün Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için buradayız. Bugün bu ülkede cinsel istismara, erkek şiddetine maruz kalan ancak koruyucu, önleyici mekanizmalara erişemeyen tüm kadınlar ve çocuklar için buradayız.

Erkek egemenliğinden güç alan devletin, bizim hayatlarımızı değersiz görmesine, cezasız politikalarla failleri ödüllendirmesine, tarikatlarla iş birliği yaparak faili korumasına sessiz kalmıyoruz, hesap soruyoruz.

Fatmanur, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından sistematik cinsel şiddete maruz kaldı ve Şengüler ile evlenmek zorunda bırakıldı. Kızı Hifa ise 3 yaşından itibaren babasının cinsel istismarına maruz kaldı.

Fatmanur hem kendi uğradığı tecavüzün hem de kızının uğradığı cinsel istismarın hesabını sormak için bu kapı önünde nöbet tutuyordu.

Mekanizmaların işletilmesi için ilgili kurumlara başvurdu, faili koruyan tarikat ve devlet işbirliğiyle mücadele etti.

Dosya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın elindeydi. Fakat bakanlık dosyayı sürüncemede bıraktı.

Yetmedi verilen tahliye mütaalası faili aklama, Fatma Nur ve Hifa'yı korumasız bırakmaya hizmet etti.

Fatmanur ve Hifa ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Fatma Nur'un ''başıma bir şey gelirse intihar demeyin'' demesi yalnızca bir uyarı değildi.

Hiçbir vakıf, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat bir kadının, bir çocuğun yaşam hakkından daha dokunulmaz değildir, bugün burada sadece adalet talep etmiyoruz. Bu politkalarla hayatı çalınan her bir kadın ve her bir çocuk için hesap soruyoruz.''

''BU DİRENİŞ HERKES HESAP VERENE KADAR SÜRECEK''

Duruşmayı takip eden TİP Milletvekili Sera Kadıgil, adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Kadıgil, "Bu ülkede bir erkek zenginse, güçlüyse ya da sırtını bir tarikata dayadıysa işlediği suçlar cezasız kalıyor" diyerek altı yıldır süren hukuk mücadelesindeki ihmallere dikkat çekti. Fatmanur Çelik’in yıllarca adalet aradığını ancak sesini duyuramadığını belirten Kadıgil, Bakanlığın ancak ölümlerden sonra harekete geçtiğini vurguladı.

"Aile Bakanı reklam izlemek yerine zamanında işini yapsaydı Fatmanur bugün yanımızda olacaktı" diyen Kadıgil, sorumlular hesap verene kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade etti. Kadıgil, "Fatmanur’un ve Hifa’nın dosyası artık bizlere emanet; bu direniş herkes hesap verene kadar sürecek" diyerek sözlerini tamamladı.