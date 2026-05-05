Fatmanur Çelik ve kızı Hifa'yı istimarla suçlanan tarikat yöneticisinin yargılandığı dava ertelendi

Meral DANYILDIZ

Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hakkında, üç yaşındaki Hifa İkra Şengüler’e cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülüyor.

İstanbul Barosu, gizlilik kararının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Baro'nun talebini reddetti.

Öte yandan duruşma öncesinde çok sayıda kadın derneği, davanın takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Savcı, mirasçıların dosyaya davet edilmesi ve sanık Ayhan Şengüler hakkında bir sonraki celseye zorla getirilmesine mütalaa verdi.

Mahkeme Başkanı katılma taleplerinin tümüne yönelik değerlendirmeler üzere 20 dakika ara verdi.

Aranın ardından mahkeme heyeti tarafından Baro'nun katılma talepleri reddedildi, hakim reddine ilişkin karar 3. Asli Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken sanığın duruşmaya getirilmesini değerlendirecek.

Öte yandan Fatmanur'un ailesine dosyanın ihbar edilmesi kararlaştırıldı.

Duruşma 14 Ekim’e ertelendi.

AYHAN ŞENGÜLER İLK KEZ HÂKİM KARŞISINDA

Çocuk yaştayken Şengüler tarafından istismar edildiği ve daha sonra faille evlendirildiği belirtilen Fatma Nur Çelik ile yine Şengüler tarafından yıllarca istismar edildiği öne sürülen kızı Hifa İkra’nın cansız bedenleri geçen martta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde bulunmuştu. “Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” diyen Fatmanur Çelik için çok sayıda avukat, gazeteci ve yurttaş bir araya geldi.

"SORUMLU SADECE KATİL DEĞİL!"

Duruşma sonrası adliye önünde bir araya gelen kadın örgütleri ve baro temsilcileri açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün sadece sizler yoksunuz, sadece Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği yok, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Avukatlar İnisiyatifi'ne kadar, Yurtsever Hukukçulardan İstanbul Barosu'na, Türkiye Barolar Birliği'ne, Tekirdağ Barosu'na, Ankara Barosu'na kadar hepimiz buradayız.

Tüm kadın örgütleriyle Fatmanur ve Hifa için buradayız. Fatmanur ve Hifa biliyorsunuz öldüler, öldürüldüler.

Ancak onların katili sadece tecavüzcü koca ve baba değil, sadece Ayhan Şengüler katil değil; aynı zamanda Fatmanur'u ve Hifa'yı korumayan Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı da sorumlu.

Çünkü aylarca siz de gördünüz, hepiniz şahitsiniz, adliyede oturma eylemi yaptı Fatmanur, 'Beni ve kızımı koruyun, öldürüleceğiz' dedi. Ve bugün maalesef aramızda yoklar."

CHP'Lİ NAZLIAKA: ADALET İÇERİSİNDE YAŞAMA HAKKINI SAVUNUYORUZ

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka'da duruşmanın ardından açıklamada bulundu.

Nazlıaka şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Saraylarından birisi olan şu arkamda görmüş olduğunuz Adalet Sarayı’nda isminde Adalet olan bir parti tarafından yönetildiğimiz bir dönemde adalet nöbeti tutuyordu.

Ve bana dedi ki: '5 Mayıs'ta yapılacak olan duruşmaya kadar hayatta kalacağımızı zannetmiyorum'. Ve bugün Fatmanur Çelik ve 8 yaşındaki al yanaklı kızı Hifa Nur aramızda değil, Hifa İkra aramızda değil. Yaklaşık 2,5 saat süren bir duruşma gerçekleşti ve duruşmada gerçekten de kadın örgütlerinin, baroların, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin, birçok siyasi partinin de katılımıyla birlikte bir dayanışma sergilendi. Ve birçok kişi davaya müdahil olmak üzere dilekçe verdi.

Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak davaya müdahil olmak istedik ve katılım dilekçemizi sunduk. Ve dedik ki: 'Burada, evet, 8 yaşındaki Hifa Nur’un hakkını savunuyoruz, 39 yaşında hayalleri yarım kalan Fatmanur Çelik’in hakkını savunuyoruz ama onun yanı sıra tüm kadınların, tüm çocukların güven içerisinde, adalet içerisinde yaşama hakkını da savunuyoruz. O yüzden bizlerin bu davaya müdahil olma, katılma hakkı vardır' dedik. Heyet duruşmaya bir süre ara verdikten sonra katılım taleplerimizi, hepimizin katılım talebini reddetti."

“FATMANUR ÇELİK İSYANIMIZDIR”

Duruşma öncesi bir araya gelen kadın örgütleri, “İstismar görmezden gelindi, failler korundu. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için adalet” pankartı açtı. “Erkek adalet değil gerçek adalet” , “Koruma aklama failleri yargıla”, “Fatmanur Çelik isyanımızdır” sloganlarının atıldığı açıklamada failin en ağır şekilde cezalandırılması istendi.

Adliye önünde açıklama yapan kadın örgütleri şu ifadeleri kullandı:

''Bugün Fatmanur Çelik ve Hifa İkra için buradayız. Bugün bu ülkede cinsel istismara, erkek şiddetine maruz kalan ancak koruyucu, önleyici mekanizmalara erişemeyen tüm kadınlar ve çocuklar için buradayız.

Erkek egemenliğinden güç alan devletin, bizim hayatlarımızı değersiz görmesine, cezasız politikalarla failleri ödüllendirmesine, tarikatlarla iş birliği yaparak faili korumasına sessiz kalmıyoruz, hesap soruyoruz.

Fatmanur, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından sistematik cinsel şiddete maruz kaldı ve Şengüler ile evlenmek zorunda bırakıldı. Kızı Hifa ise 3 yaşından itibaren babasının cinsel istismarına maruz kaldı.

Fatmanur hem kendi uğradığı tecavüzün hem de kızının uğradığı cinsel istismarın hesabını sormak için bu kapı önünde nöbet tutuyordu.

Mekanizmaların işletilmesi için ilgili kurumlara başvurdu, faili koruyan tarikat ve devlet işbirliğiyle mücadele etti.

Dosya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın elindeydi. Fakat bakanlık dosyayı sürüncemede bıraktı.

Yetmedi verilen tahliye mütaalası faili aklama, Fatma Nur ve Hifa'yı korumasız bırakmaya hizmet etti.

Fatmanur ve Hifa ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Fatma Nur'un ''başıma bir şey gelirse intihar demeyin'' demesi yalnızca bir uyarı değildi.

Hiçbir vakıf, hiçbir tarikat, hiçbir cemaat bir kadının, bir çocuğun yaşam hakkından daha dokunulmaz değildir, bugün burada sadece adalet talep etmiyoruz. Bu politkalarla hayatı çalınan her bir kadın ve her bir çocuk için hesap soruyoruz.''

''BU DİRENİŞ HERKES HESAP VERENE KADAR SÜRECEK''

Duruşmayı takip eden TİP Milletvekili Sera Kadıgil, adliye önünde açıklamalarda bulundu.

Kadıgil, "Bu ülkede bir erkek zenginse, güçlüyse ya da sırtını bir tarikata dayadıysa işlediği suçlar cezasız kalıyor" diyerek altı yıldır süren hukuk mücadelesindeki ihmallere dikkat çekti. Fatmanur Çelik’in yıllarca adalet aradığını ancak sesini duyuramadığını belirten Kadıgil, Bakanlığın ancak ölümlerden sonra harekete geçtiğini vurguladı.

"Aile Bakanı reklam izlemek yerine zamanında işini yapsaydı Fatmanur bugün yanımızda olacaktı" diyen Kadıgil, sorumlular hesap verene kadar davanın takipçisi olacaklarını ifade etti. Kadıgil, "Fatmanur’un ve Hifa’nın dosyası artık bizlere emanet; bu direniş herkes hesap verene kadar sürecek" diyerek sözlerini tamamladı.