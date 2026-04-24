Fatsa Belediyespor – 52 Orduspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fatsa Belediyespor – 52 Orduspor maçı için geri sayım başladı. TFF 3. Lig Play-Off mücadelesi kapsamında oynanacak bu kritik karşılaşma, hem bölgesel rekabeti hem de üst lig hedefini doğrudan etkilemesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Özellikle “Fatsa Belediyespor – 52 Orduspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

FATSA BELEDİYESPOR – 52 ORDUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatsa Belediyespor ile 52 Orduspor arasında oynanacak TFF 3. Lig Play-Off karşılaşması:

Tarih: 24 Nisan 2026 Cuma

24 Nisan 2026 Cuma Saat: 15:00

15:00 Stadyum: Fatsa Belediyespor sahası

Bu mücadele, play-off turunun ilk ayağı olarak büyük önem taşırken, rövanş karşılaşması ilerleyen günlerde 52 Orduspor’un sahasında oynanacak.

FATSA BELEDİYESPOR – 52 ORDUSPOR HANGİ KANALDA?

Kritik Ordu derbisi, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek:

Yayıncı Kanal: Tivibu Spor

Tivibu Spor Yayın Durumu: Şifreli yayın

Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, Tivibu Spor üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.

ORDU DERBİSİNDE BÜYÜK REKABET

Fatsa Belediyespor ile 52 Orduspor arasındaki bu karşılaşma, sadece bir play-off maçı değil aynı zamanda Ordu derbisi niteliği taşıyor. İki takımın da aynı şehirden olması, rekabeti daha da artırıyor.

Bu maç, üst lige çıkma yolunda kritik bir viraj olarak görülüyor. Taraftarlar ise takımlarından galibiyet bekliyor.

SEZON İÇİNDEKİ KARŞILAŞMALAR

İki ekip, 2025-2026 sezonunda ligde iki kez karşı karşıya geldi. Bu maçların sonuçları şu şekilde:

02 Kasım 2025: 52 Orduspor 0 - 1 Fatsa Belediyespor

08 Mart 2026: Fatsa Belediyespor 1 - 0 52 Orduspor

Bu sonuçlara bakıldığında, Fatsa Belediyespor’un sezon içindeki karşılaşmalarda üstünlük sağladığı görülüyor.

PUAN DURUMU VE TAKIMLARIN SEZON PERFORMANSI

Sıra Takım Maç Averaj Puan 2 52 Orduspor FK 30 +38 58 5 Fatsa Belediyespor 30 +8 49

52 Orduspor ligi 2. sırada tamamlayarak play-off sürecinde avantaj elde ederken, Fatsa Belediyespor ise 5. sıradan play-off’a katılmayı başardı.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

İki takım arasında sezon içinde oynanan maçları Fatsa Belediyespor kazandı.

52 Orduspor’un genel averaj üstünlüğü dikkat çekiyor.

Play-off sistemi nedeniyle iki maçlı eleme oynanacak.

Fatsa Belediyespor – 52 Orduspor maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 15:00’te başlayacaktır.

Fatsa Belediyespor – 52 Orduspor maçı hangi kanalda?

Maç Tivibu Spor kanalından yayınlanacaktır.

Maç şifresiz mi?

Karşılaşma şifreli olarak yayınlanacaktır.

Rövanş maçı ne zaman oynanacak?

Rövanş karşılaşması ilerleyen günlerde 52 Orduspor’un sahasında oynanacaktır.

İki takım sezon içinde kaç kez karşılaştı?

İki ekip sezon içinde 2 kez karşılaştı ve her iki maçı da Fatsa Belediyespor kazandı.