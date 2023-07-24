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Fatsa Belediyespor’un renkleri ve logosu değişti

Ajans Haberleri
  • 24.07.2023 17:36
  • Giriş: 24.07.2023 17:36
  • Güncelleme: 24.07.2023 17:36
Kaynak: İHA
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Fatsa Belediyespor’un renkleri ve logosu değişti

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Fatsa Belediyespor’un ismi ve logosu değişti.

Yeni yönetim aldığı karar neticesinde takımın logosu ve renklerinde değişime gidildi. Kulübün yeni renkleri mavi-siyah ve sarı olarak belirlenirken, logoda ise jaguar resmini kullandılar. 

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, “Yeni logomuz ve yeni renklerimiz camiamıza hayırlı olsun. Hedefimiz olan 2. Lig için gerekli adımları yönetim kurulumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi. 

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