Fatsa'da emekliler, "Ya insanca yaşayacağız ya da meydanları ısıtacağız" dedi

Tüm Emeklilerin Sendikası Fatsa Şubesi üyeleri, Fatsa Cumhuriyet Meydanı’ndan Plevne Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirerek emeklilerin şartlarının iyileştirilmesini istedi.

Ordu'dan yayın yapan Okuyorum adlı haber sitesinin haberine göre; Tüm Emeklilerin Sendikası Fatsa Şubesi üyeleri yürüyüş sırasında çeşitli slogalnlar atarken, balkonlardan ve esnaftan alkış desteği aldı.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’ndan Plevne Meydanı’na yürüyen emekliler burada kürsü kurarak kısa konuşmalar yaptı.

Yapılan açıklamada ise "Siz saraylarda yaşarken, biz gecekondu bulamıyoruz. Sizin yandaşlar üretmeden yiyor, biz ürettiğimize ulaşamıyoruz. Sizin doktor ayağınıza geliyor, biz randevu alamıyoruz. Velhasıl siz zengin, biz sefil olduk. Şimdi söyleyin bakalım hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, adaletiniz bu mudur? Hak bu mudur? Hukuk bu mudur? Yarın bütün kötülüklerin adresi gösterilip, bir tarafa atılacaksınız. Bari istifa edin" ifadelerine yer verildi.

"ÖLÜM SINIRINDA YAŞAMAYI REDDEDİYORUZ"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göstermelik enflasyon hesapları tiyatrosuna kanmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Siz saltanat sürerken cephelerde biz öldük. Yolun sonunda siz tok, biz aç kaldık. Saçma sapan enflasyon hesaplarını bırakın. En düşük emekli aylığını, en düşük memur maaşına eşitleyerek, gerekli oransal artışları ve kazanılmış haklarla aylıklarımızı düzenleyin. Biz emeklilere, en büyük kötülüğü bu iktidar yaptı. Bu kötülüğün hesabını gerek alanlarda, gerek sandık önümüze geldiğinde soracağız."

Bazı siyasi parti ile STK’lerin de destek verdiği ve yüzlerce emekli katılırken basın açıklaması, atılan sloganlarla son buldu.