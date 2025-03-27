Fatsa'da İmamoğlu protestosu: "Hak, hukuk, adalet"
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar Ordu Fatsa'da da devam etti. Yüzlerce kişi, “Hak, hukuk, adalet” diyerek yürüdü.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar, yürüyüş ve mitingler sürüyor.
Ordu CHP Fatsa İlçe Başkanlığı da "demokrasi yürüyüşü" gerçekleştirdi.
Fatsa'da İmamoğlu protestosu: "Hak, hukuk, adalet"https://t.co/1XdeNhRP57 pic.twitter.com/he5PwAuEdA— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 27, 2025
Fatsa'nın Plevne Caddesi'nde toplanan yüzlerce yurttaş Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar atarak yürüdü.
Yürüyüş sırasında “Susma sustukça sıra sana gelecek,” “Faşizme karşı omuz omuza,” “Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı.
Yürüyüşe katılan grup tarafından hükümet istifaya davet edildi.