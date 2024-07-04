Fatsa'da iş cinayeti: Fabrikada üzerine kütük düşen işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halil Özdemir isimli işçi, çalıştığı fabrikada üzerine kütük düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da çalıştığı fabrikada üzerine kütük düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Fatsa'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sırada üzerine kütük devrilen Halil Özdemir (36) ağır yaralandı.

Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altında alınan Halil Özdemir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.