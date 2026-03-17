Fatsa'da maden toplantısı: Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin taşeronları bölge halkına saldırdı

Ordu Fatsa’da AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılması planlanan bentonit maden sahaları projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince düzenlenen ÇED halkın katılımı toplantısı bugün Fatsa'da bölge halkı ve maden sahası projesini hazırlayan belediyenin iştirak firması ORBEL'in yetkilileri ile gerçekleştirildi.

Toplantıda 5691 hektarlık devasa alanı kapsayan bentonit madeni projesine karşı çıkan bölge halkı ile ORBEL yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Belediye iştiraki ORBEL’in açmak istediği bentonit maden sahalarını bizzat işletmek yerine rödovans (işletme hakkı devri) sözleşmeleriyle özel şirketlere devretmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından protokol yapılmıştı.

YURTTAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

ORBEL'in açılmak istenen bentonit maden sahalarını işletmesi için önceden anlaştığı firmaların bazı yöneticileri ve çalışanları ÇED halkın katılım toplantısında yurttaşların üzerine yürüdü.

ÇED süreci henüz tamamlanmamış, proje hakkında nihai bir karar verilmemiş ve resmi prosedürler devam ederken, projede resmi taraf olarak yer almayan şirket temsilcilerinin toplantıya fiilen müdahil olmasına da katılımcılar tepki gösterdi.

Çıkan tartışmanın ardından projede resmi tarafta olmayan ve halkın üzerine yürüyen ORBEL'in taşeronluğunu üstlenecek şirket yöneticileri ve yakınlarından bazıları güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.

"ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR" KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Fatsa ilçesindeki 5691 hektarlık devasa alanı kapsayan projeye karşı açılan davada, Ordu İdare Mahkemesi "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etmişti. Mahkeme, projenin yeraltı sularına, hayvancılığa ve bölge ekosistemine telafisi imkansız zararlar vereceğini tescillemişti.

ORBEL, bölgede bentonit madenlerinin açılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ÇED sürecinin başlaması için yeniden başvuru yaptı.

RÖDOVANS YÖNTEMİ: SORUMLULUK BELEDİYEDE, KÂR ŞİRKETLERDE

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bentonit maden sahalarının açılması halinde şimdiden hangi firmaya ne kadar saha verileceğini planladı.

Belediye iştiraki ORBEL’in açmak istediği bentonit maden sahalarını bizzat işletmek yerine rödovans (işletme hakkı devri) sözleşmeleriyle özel şirketlere devretme planı, süreci daha tartışmalı hale getiriyor.

Maden şirketleri doğrudan başvuru yapmak yerine belediye iştiraki üzerinden ilerleyerek bürokratik engelleri ve toplumsal tepkiyi aşmayı hedefliyor.

Maden sahalarının işletme hakkının hangi kriterlerle ve hangi firmalara devredileceği şeffaflık tartışmalarını beraberinde getiriyor.

ÇED olumlu raporu alınırsa belediye eliyle alınmaya çalışılan bentonit maden ruhsatları, şirketlere "altın tepside" sunulacak.