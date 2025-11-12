Fatsa Doğa ve Çevre Derneği: Öldürücü kirliliğin nedeni altın madenidir
Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Fatsa'da altın madeni sahası kuran ve faaliyetlerini Eylül 2018'de sonlandırmış olması gereken Altıntepe Maden A.Ş davasının dördüncü duruşması sonrası basın açıklamasında bulundu. Açıklamada "Öldürücü kirliliğin nedeni altın madenidir" ifadelerine yer verildi.
2013’te onaylanan ÇED raporuyla Fatsa'da altın madeni sahası kuran ve faaliyetlerini Eylül 2018'de sonlandırması gereken Altıntepe Maden A.Ş. ÇED süresi dolmasına rağmen faaliyetlerini sürdürmeye devam etmekteydi.
Bugün görülen 4. duruşma sonrası Fatsa Doğa ve Çevre Derneği basın açıklamasında bulundu.
Derneğin basın açıklaması şöyle:
"Bugün burada altın madenini işleten şirketin yöneticileri ve patronları “çevreyi kirletmek” suçu kapsamında 4.kez hakim karşısına çıktılar.
Bu davada tarafları açıkça tanımlamak gerekiyor. Bir tarafta bilimle hukukla fındığını doğasını ve yaşamını korumak için mücadele etmeye çalışan köylüler ve Fatsalılar diğer yanda, her türlü bilimsel çalışma ile çevreyi ve insan sağlığını tehdit ettiği kanıtlanmış, kanun ve mahkeme kararına rağmen hala buraların değerini para ile ölçen, buranın insanını ve doğasını para uğruna harcayabileceğini düşünenler ve onun işbirlikçileri var.
Bugün görülen davanın içeriğini açarsak;
1.Akademik çalışmalar (EK.1: “Ecological risk assessment of elemental accumulation under the impact of gold mine, International Journal of Environmental Science and Technology” (https://doi.org/10.1007/s13762-021-03632-4) / (“Altın madeni etkisi altında ağır metal birikiminin ekolojik risk değerlendirmesi- Fatsa Örneği” adlı akademik çalışma ),
2.Savcılık tarafından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü tarafından alınmış numune sonuçları (EK2- Savcılık Bilirkişi Raporu)
3. 2013 ÇED Raporu ve
4. 2020 Kapasite Artırımı ÇED Raporu verileri ile bölgenin altın madenciliği faaliyetlerinden kaynaklı ağır metal kirliliği altında olduğu ve toksik ağır metal kirliliği birikiminin altın madeni ve çevresinde tüm hayatı tehdit ettiği kanıtlanmıştır.
Savcılık Bilirkişisi tarafından ilk yazılan raporda;
..."Soruşturmaya konu maden tesisi için hazırlanmış gerek ÇED Raporları gerekse de Rapor eklerinde yer alan analiz sonuçları ile Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Kalitesi Raporu birlikte değerlendirildiğinde; maden sahasının bulunduğu alandaki numune noktalarında görülen alüminyum, arsenik, kurşun, kadmiyum parametrelerindeki artış trendi, Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Kalitesi Raporu’nda özellikle yığın liçi ve pasa alanı mansap bölgesindeki numune noktalarında tespit edilen sülfat, klorür iyonu, arsenik ve kadmiyum değerlerindeki yükselen trend ve maden sahası için işletme sahibince hazırlattırılan Kasım 2020 tarihli İR:19438 ve İR:22460 ruhsat nolu Altıntepe Altın Madeni Açık Ocak İşletmesi ve Yığın Liçi Tesisi Kapasite Artışı, Sülfürlü Cevher Zenginleştirme Tesisi (Flotasyon-Tank Liçi) ve Adr ÇED Raporunda yer verilen Tablo II.15 ve II.16’daki detayları yukarıda verilen
KADMİYUM VE BİLEŞİKLERİ, KURŞUN VE BİLEŞİKLERİ, BAKIR, ÇİNKO, KOBALT, DEMİR, ALÜMİNYUM DEĞERLERİNİN SINIR DEĞERLER ÜZERİNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN UZUN VADEDE KALICI KİRLİLİK OLUŞTURABİLECEĞİ SONUCUNU DOĞURABİLECEK GÖSTERGELER OLDUĞU
BU NEDENLE SORUŞTURMAYA KONU ALTINTEPE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN ORDU İLİ FATSA İLÇESİNDE BULUNAN MADEN SAHASINDA DOSYA KAPSAMINDA YAPTIRILAN TÜM ANALİZ RAPORLARI İLE TESİS İÇİN HAZIRLANMIŞ İKİ AYRI TARİHLİ ÇED RAPORLARI İNCELENDİĞİNDE;
“TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ AÇISINDAN MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN UZUN VADEDE KALICI KİRLİLİK OLUŞTURABİLECEĞİ SONUCUNU DOĞURABİLECEK GÖSTERGELERİN BULUNDUĞU “ tespitinde bulundu.
İtirazlar sonucu alınan ikinci bilirkişi raporunun sonuç bölümünde ise;
“5. SONUÇ VE KANAATİMİZ:
1-Tüm incelenen dökümanlar ve tarafımıza sunulan yıllar bazında yapılmış olan su analizlerden olaya konu maden ocağı çevresindeki kaynak suları örneklemelerinden, yer altı suları örneklemelerinden, dere suyu örneklemelerinden ve şahıs kuyu suyu örneklemelerinden yola çıkarak farklı lokasyonlardaki noktalarda özellikle alüminyum, arsenik, bakır, demir, kurşun, kadmiyum ve civa parametrelerinin, kimi yerlerde daha fazla kimi yerlerde eser miktarlarda olmak üzere artış gösterdiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Bunun sonucunda zamanla bahsi geçen faaliyet çevresindeki sularda ilgili parametreler açısından daha yoğun kirlilik yaşanabileceği kanaatine varılmıştır.
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik (TKKNKSDY)'in Ek-1 bölümünde kirletici maddeler için sınır değerler bazında incelendiğinde;
(Savcılık talebine istinaden Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırılan analiz sonuçları, karşılaştırmalı olarak Tablo-10 da verilmiştir.) Analiz sonuçları ile Yönetmelik sınır değerleri karşılaştırıldığında; Arsenik (As) değeri için numune alınan noktaların tamamında (T-16, T14, T13, T-5, T-6, T-17) ölçülen değerlerin, TKKNKSDY Ek-1'de tanımlanan sınır değerin (0,4 mg/kg) üzerinde olduğu, Kurşun (Pb) değeri için numune alınan noktalardan T-6'da ölçülen değerin, TKKNKSDY EK-l'de tanımlanan sınır değerin (400 mg/kg) üzerinde olduğu, Civa (Hg) değeri için numune alınan noktaların tamamında (T-16, T14, T13, T- 5, T-6, T-17) ölçülen değerlerin, TKKNKSDY Ek-1'de tanımlanan sınır değerin (23 mg/kg) üzerinde olduğu, Diğer kirleticiler açısından sınır değerlerde herhangi bir aşımın söz konusu olmadığı, görülmektedir.
Dolayısıyla Toprak numunelerinde yapılan analizler sonucunda, arsenik, cıva ve kurşun değerlerinin TKKNKSDY EK-l'de tanımlanan sınır değerin üzerinde olduğu ve bu değerlerin toprak kirliliğine neden olabileceği, toprak kirliliğine bağlı olarak bitkilerde büyüme bozukluğu, ürün kaybı ile bitkilerle beslenen insan ve hayvanlara toksik etkileri olabileceği kanaatine varılmıştır.
5-Faaliyet çevresindeki sularda tespit edilen ağır metallerin zamanla konsantrasyonlarının artması düşünülmektedir; bu sebep ile;
İnsan ve diğer canlı metabolizmalarında;
-Tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına,
-Üreme yeteneğinin körelmesine,
-Hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerinin değişmesine; neden olabileceği olasılık dahilindedir.” tespitinde bulunmuştur.
Bugün altın madeni yönetici ve patronları “çevreyi kirletmek” suçlaması ile yargılanmaktadır. Bu dava gizlenemeyen, sümen altı edilemeyen bir gerçeğin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bir sonraki duruşma 24 Aralık 2025 Saat 13:30’da devam edecektir.
Bizim itirazımız ise açıkça bilimsel verilerde, bağımsız bilirkişi raporlarında, savcılık bilirkişi raporlarında, akademik çalışmalarda hatta şirketin kendi ÇED Raporlarında kabul edilen kirliliğin;
Hatta savcılığın direktifi doğrultusunda; Ordu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerin, yine savcılık direktifi ile laboratuvara gönderilmesi, Çevre Şehircilik İl müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan numunelerde ve laboratuvar sonuçlarında açıkça ortaya çıkan kanıtlanan kirliliğin yine denetimden sorumlu;
ORDU ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZİN DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından görülmemesidir.
Bu davanın sonucunu dört gözle beklerken bugün başka bir soruna daha dikkat çekmek istiyoruz.
Kapatmak için Mahkeme Kararları ve Ceza Davaları YETMİYOR
Tabi ki bizler bu akademik çalışmaları ve bilim insanlarının tespitlerininin kamu kurumlarını tarafındanda şirket ve kamu arasında da tarafsız ve bağımsız denge unsuru olacağını kamu adına kamu yararını gözetmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Hiçbir bilimsel verinin ve tespitin, mahkeme kararının kurumlar tarafından dikkate alınmadığını gizli bir elin şirketleri koruduğunu bugün daha net bir biçimde görüyoruz ve kamuyu, kamu adına göreve çağırıyoruz.
NELER OLDU?
İlgili altın madeni şirketi için Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığına bağlı MAPEG tarafından verilen temdit ( ruhsat uzatım ) kararı mahkeme tarafından iptal edildi ve dolayısıyla ruhsatın geçerliliği bitmiş oldu. Yine ruhsat uzatım talebine karşılık mahkemeye başvurduğumuzda ruhsat başvurusu talebinin işleme koyulmadığı gerekçe gösterilerek başvurumuz red edildi.
Yine 2020 yılında ilgili maden işletmesinin çalışma alanını 200 hektardan 400 hektara, atık liç sahası ve 2.5 milyonluk atık barajı kapasite artırım ÇED raporu başvurusu İnceleme Değerlendirme komisyonu (İDK) tarafından 2022 yılında kirlilik nedeniyle red edildi.
2013 ÇED raporunda taahhüt edilen kirlilik ve çevreye zarar konusundaki taahhütlerin yerine getirilmediği, denetim yapılmadığı gerekçesi ile idari başvurusunu yaptığımız ÇED İPTAL TALEPLİ başvurumuzu red eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işlemini Danıştay 4. Daire red ederek ÇED OLUMLU kararını iptal etti. Başvurumuzda açıkça belirttiğimiz gibi çevre kirliliği yanında 3,478.000 ton işleneceği taahhüt edilen sahada 5.200.000 ton cevherin işlendiği ve kapasitesi üzerinde üretim yapıldığı kabul edildi.
Ancak ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ve İL MÜDÜRLÜĞÜ KARARI UYGULAMADI.
ONLARCA BAŞVURUYA RAĞMEN MADENİ DENETLEMEDİ.
AÇIK MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN “Kapasitesi doldu, maden şirketi zaten madeni kapatmak için dilekçe verdi, rehabilitasyon yapacak.” dedi ve işlem yapmadı.
BUGÜN İSE AYNI ALTIN MADENİNDE TEKRAR MADENCİLİK FAALİYETİ VE SONDAJ YAPILIYOR ve GEREKÇE OLARAK ÇED OLUMLU KARARININ ve RUHSATININ GEÇERLİ olduğunu söylüyor.
ONCA BİLİMSEL VERİ VE TESPİTE, MAHKEME KARARINA ve KİRLİLİK OLMASINA RAĞMEN BU HUKUKSUZLUĞA NASIL GÖZ YUMUYORSUNUZ ?
ŞİRKETLERİN MAHKEME KARARLARINA KARŞI MUAFİYETİ Mİ VAR?
ALTIN MADENİ İÇİN MAHKEME KARARLARININ UYGULANMASINI ENGELLEYEN, ŞİRKETİ DOKUNULMAZ KILAN GÜÇ NEDİR?
ALTIN MADENİ ŞİRKETLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN VATANDAŞINDAN KÖYLÜSÜNDEN DAHA MI DEĞERLİ ?
Bugün geldiğimiz noktada ortaya daha geç çıkmasını beklediğimiz ağır metal kirliliği sonucu kanser vakaları ortaya çıkmaya başladı. Köylerimizde bir çok su kaynağında, pınarda ve derelerde kirlilik sonucu sucul yaşam yok olmuş durumda, altın madeninin altında kalan havzada tatlı su balıkları yok oldu.
Bugün köylerimizde yumuşak doku kanserine bağlı ölümler yaşanıyor. Havza boyunca ağır metal kirliliği gizlenemez durumda.
Köylerde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor, iklim değişikliği tarımsal üretim kayıpları yaşatıyor. Orman kaybı arttıkça temiz su kaynakları da azalıyor. Yeni Maden Kanunu ile başka madencilik izinleri kapıda bekliyor ve geleceğimizi elimizden almaya çalışan şirketler tarafından köylüler ikinci sınıf vatandaş yerine konuyor. “Arazini sat, satmazsan kamulaştıracağım zaten.” söylemi ÇED raporlarında bile açıkça itiraf ediliyor.
Bunlar bizim şahitliğini yaptımız gerçekler. Akademik çalışmalar ve savcılık bilirkişi tespitleri bunun nedenini açıkça ortaya koyuyor.
Hatırlatıyoruz. Bu verileri ve gerçekleri sümen altı edemeyeceksiniz. Bilimsel veriler kaybolmayacak!
Biz yukarıda saydığımız tüm bu olumsuzluklara karşın gücümüzün farkındayız. Tarihin defterine notlarımızı alıyoruz. Biliyoruz, gözümüzün önünde döndürülmeye çalışılan tiyatroyu, geleceğimize, toprağımıza, suyumuza ve fındığımıza gasp edenleri biliyoruz.
Biz dernek olarak akademik çalışmalara, altın madeninin tarıma, suya ve insan sağlığına etkilerine dair bilimsel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Anlatacağız, köy köy mahalle mahalle anlatacağız yaşananları, yaşadıklarımızı, bunlara sahip çıkanları...
Yaşadığımız kayıplara neden olanlar tarih önünde eninde sonunda hesap verecektir. O güne kadar mücadelemiz devam edecek. Dünyanın ve şehrimizin zenginliklerini korumak ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi kamuoyuna haykırıyoruz."