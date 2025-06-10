Fatsa’da halkın zaferi: 'ÇED gerekli değildir' kararı iptal edildi

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi iştirak firması ORBEL’in hayata geçirmek istediği 5691 hektarlık bentonit madeni ruhsatlandırma projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararı, Ordu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bölge halkıyla Fatsa Doğa Çevre Derneği’nin beraber yürüttüğü hukuk mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Ordu İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin "Ordu Valiliği’nce verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının ekosistem üzerinde telafisi güç zararlar oluşturma riski vardır, proje teknik olarak yeterli ve uygun değildir, projenin yeraltı sularına ve hayvancılığa zarar verme riski vardır” raporu doğrultusunda ÇED kararını iptal etti.

Kararın ardından Fatsa Doğa ve Çevre Derneği yöneticileri, yaşam savunucular, siyasi parti temsilcileri ve avukatlardan oluşan bir grup alınan karar hakkında basın açıklaması yaptı.

Davayı yürüten avukatlardan Nur Hilal Gündüz, “Böyle bir proje köylünün hayatını bitirecek bir projeydi. Bizler hep birlikte mücadele başlatarak mücadelemizi kazandık” dedi.

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Zeki Odabaş, “Bundan sonra bu tip maden ruhsatı almak isteyenler bir daha düşünecekler” dedi.

İYİ Parti Fatsa İlçe Başkanı Burak Eroğlu ise, “Biz hayatı savunuyoruz. 3-5 rantçının ve fırsatçının eline toprağımızı bırakmayacağımızı gururla söylüyorum. Bugün de bir başarı öyküsü yazılmıştır” dedi.

Yenikent Mahallesi Muhtarı Kenan Oruç ise, “Büyüklerimizin bize emanet ettiği köylerimize, doğamıza bir vebal borcumuz vardı. Bu hukuk mücadelesi yürüterek emsal olması gereken bir kazanım elde ettik dedi.