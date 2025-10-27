Fatsalı fındık üreticileri bugün yürüyecek

Ekonomi Servisi

Fındık üreticileri, bugün 13.00’te sorunlarını ve taleplerini dile getirmek için Ordu’nun Fatsa ilçesinde yürüyüş gerçekleştirilecek. Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek yürüyüşe SOL Parti de katılım sağlayacak.

Ordulu üreticiler, borçlarının ertelenmesi, zararlarının tanzim edilmesi ve üretici kooperatiflerin üreticilerin söz sahibi olduğu bir anlayışla yeniden kurulması gibi talepler ile yürüyecek. Üreticiler aynı zamanda İtalyan fındık tekeli Fererro’nun ülkeden çekilmesini talep edecek. Yürüyüş için yapılan çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:

“Zirai don ve kokarca istilasının felakete dönüştüğü Karadeniz, afet bölgesi ilan edilmelidir. Üreticilerin borçları ertelenmeli, zararları tanzim edilmelidir. Ferrero kovulmalı, topraklarımızdaki işgal ve sömürü sonlandırılmalıdır. Üretici kooperatifleri, üreticilerin söz ve karar sahibi olduğu bir anlayışla yeniden kurulmalıdır. Tefeciye, tüccara ve emperyalist tekellere karşı üreticilere çağrımız; fındık en az 600 TL olana kadar satışları durdurmalarıdır.”

Yürüyüş için köy ve esnaf ziyaretleri düzenleyerek yurttaşlara çağrıda bulunan SOL Parti tarafından yürüyüş öncesi yapılan açıklamada “Kokarcaya, fındıktaki ürün düşüklüğüne, ağır iş yüküne karşı emek, toprak ve memleket için Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz” ifadeleri yer aldı.