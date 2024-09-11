Fatura afetzedeye kesildi

Maraş merkezli depremlerin ardından 11 kent adeta yıkıma uğrarken pek çok kentte plana aykırı ve ruhsatsız beton santralları ile taş ocakları kuruluyor.

Yurttaşlar yerleşim alanına yakın santralları ve taş ocaklarını istemiyor. Dava açan yurttaşlara 75 bin TL bilirkişi incelemesi ücreti isteniyor.

6 Şubat depremlerinin en büyük hasar verdiği Hatay’da onlarca beton santralı ve ÇED gerekli değildir kararı alınan 60’a yakın taş ocağı bulunuyor. Kentte kurulması planlanan ve faaliyete geçen santrallar ile taş ocakları ise yerleşim alanlarına, okullara özellikle tarım alanlarına çok yakın. Yurttaşlar sık sık eylem yaparak protesto etse de talan odaklı şirketler durmak nedir bilmiyor. Defne ilçesi Döver Köyü’nde depremin ardından bir taş ocağı kuruldu. Valiliğin açtığı taş ocağına ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Taş ocağının 300 metre uzağına ise afetzedeler için konutlar yapıldı. Bölgeye zehir saçan taş ocağına karşı bölgede arazisi olan depremzedelerin Avukatı Ecevit Alkan dava açtı. Davanın ardından Hatay 3. İdare Mahkemesi tarafından resmi yazı gönderilerek keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacağı belirtildi.

Toplam 75 bin TL ödenek çıkarıldığı kaydedilen belgede şu ifadeler kullanıldı: “Bilirkişi giderlerine karşılık olarak 40 bin TL bilirkişi avansı yatırılmış olup keşif ve bilirkişi işlemleri için bu tutarın yeterli olmadığı anlaşıldığından 35 bin TL ek bilirkişi avansının bizzat mahkememiz Yazı İşleri Müdürlüğü veznesine ödemesini ya da UYAP sistemi üzerinden tamamlanması suretiyle en geç 7 gün içinde belirtilen bilirkişi masrafının belirtilen şekilde tamamlanması hususu tebliğ olunur.”

BirGün’e konuşan Ecevit Alkan, istenen ücrete tepki göstererek “Aslında yan yana iki taş ocağı bulunuyor ve ‘ÇED gereklidir’ denilmesi gerekiyor. Bu davayı ben açtım ve 40 bin TL ödedim. 35 bin daha isteniyor. Bu koşullarda sıradan bir vatandaş hakkını nasıl arayacak?” diye sordu.

Bir depremzede de faturanın her zaman yurttaşa kesildiğini vurgulayarak “Amaç vatandaş dava açmasın. Taş ocağının saçtığı zehir bariz görünüyorken işi yokuşa sürmekten başka şey değil” diye tepki gösterdi. Başka bir depremzede ise “Sağlığımızı için açacağımız onlarca dava olacak. Hakkımızı aramak bu kadar pahalı olmamalı” dedi.

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DEPREMZEDE MAĞDUR EDİLDİ

Hatay’ın birçok ilçesinde beton satralları ve taş ocakları yurttaşın sağlığını riske atıyor:

•Samandağ’da Atatürk ve Yeşilada mahalleleri arasında yapımı süren hazır beton üretim santralı inşaatı, kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ve bölge halkının itirazları rağmen bitmek üzere.

•Defne Armutlu Mahallesi’ndeki beton santralı da şehrin tek yeşil alanı Atatürk Parkı’nın yakınına inşa edildi.

•Belen Kıcı Mahallesi’ndeki taş ocağı da yerleşim yerine çok yakın. Yurttaş tepkili.