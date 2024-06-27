Fatura dar gelirliye: Asgari ücretin alım gücü yıl sonunda ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın alım gücü günden güne erirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bakanı Işıkhan, temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu. Öte yandan yüzde 25.8’i bulması beklenen 6 aylık enflasyonla birlikte, 17 bin liralık asgari ücretin alım gücü 13.515 liraya, yıl sonunda ise 11 bin 973 liraya kadar gerileyecek. Asgari ücrete zam yapılmaması özel sektör çalışanlarını da vuracak.

Temmuz ayında 4 milyon memur ve 12 milyon emeklinin aylığı yüzde 20.3 ile 25.8 arasında artarken asgari ücretlilerle 10 bin liralık en düşük emekli aylığına hiç zam yapılmayacak.

Zam yapılmaması sayıları toplamda 11 milyonu aşan asgarş ücretli kesimin gelirlerinin hiç değişmeyeceği anlamına gelmiyor. Mevcut şartlarla asgari ücretlinin alım gücü temmuz ayında enflasyonun altında kalacak.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, yılbaşı zammından bu yana enflasyondaki artış yüzde 25’i aşacağı için asgari ücretin alım gücü 13 bin 515 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü de 7 bin 949 liraya düşecek.

Asgari ücretli ve emeklinin reel geliri yerinde saymadığı gibi büyük ölçüde eriyecek. Üstelik bu kesimin hayat pahalılığı karşısında yaşadığı kayıp yılın sonuna kadar artarak devam edecek.

ÖZEL SEKTÖRÜ DE VURACAK

Asgari ücrete zam yapılmaması, asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alanlar başta olmak üzere sendikası olmayan tüm özel sektör çalışanlarını da vuracak.

Asgari ücretin alım gücü zamsız geçirilen 6 ayın sonunda 3 bin 487 lira kayıpla 13 bin 515 liraya düşerken yıl sonunda bu gelir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminlerine göre 12 bin 320 liraya, piyasa beklentilerine göre ise 11 bin 973 liraya kadar düşecek.