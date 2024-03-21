Fatura desteği alanlar hakkında 'güvence bedeli' kararı

EPDK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan elektrik faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu (EPDK) yaptığı açıklamada elektirik faturası desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "3 milyon 721 bin hak sahibi hane düzenleme kapsamına giriyor. Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681lira ile 1634 lira arasında değişiyor" dendi.