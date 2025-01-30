Fatura ikiye katlandı: Erdoğan'ı koruma faturası 2,3 milyar TL

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yeni bir harcama rekoruna imza atıldı.

“Kamuda tasarruf” yapılacağı iddia edilirken Erdoğan’ın koruması ordusu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, 2024 yılında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2 milyar 291 milyon TL harcadı.

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı şöyle:

» 2020: 263,1 milyon TL

» 2021: 306 milyon TL

» 2022: 526,1 milyon TL

» 2023: 1 milyar 77 milyon TL

» 2024: 2 milyar 291 milyon TL

AİLESİNİ DE KORUYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir."