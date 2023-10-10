Fatura İran’a çıkabilir

İsrail’de bugüne kadar, böyle bir rezerv asker toplandığını görmemiştik. Bu bir operasyon değil, savaş ilanı. Lübnan’a karşı sınıra sığınak yaptı, bir şey olursa oraya da girecekler. Fatura İran’a çıkarılabilir.

Doç. Dr. Salih BIÇAKCI

İsrail şehir savaşını iyi biliyor ancak şu an kör durumda Gazze’de. Bir zafiyet var, bunun ismi de “kibir.” Tüneller var, ama net fikirleri yok. Hamas’ın Gazze’deki hayvanat bahçesi için zürafa geçirmişliği var, tünellerin boyutunu siz düşünün. Tüm Gazze sınırında yaklaştığınız zaman haber veren teller var.

Mısır tarafı büyük şeyler olacağını deklare ettiklerini ifade etmişler. Bu deklarasyon ima mı edilmiş yoksa büyük bir istihbarat olarak gelmiş bilmiyoruz. Mısır, Gazze’nin giriş çıkışlarından ve İhvancılık vasıtasıyla da konuya çok yakın.

Şu an ise arındırma harekâtı içerisindeler. İsrail önce bir temizleme yapacak, geçiş yerlerini yamayacaktır. Esas drama bundan sonra başlayacak. İsrail’de bugüne kadar, böyle bir rezerv asker toplandığını görmemiştik. 300 bin gibi bir rakam, bu çok büyük İsrail için. Bu bir operasyon değil, savaş ilan etti. Lübnan’a karşı sınıra sığınak yaptı, bir şey olursa oraya da girecekler.

Bu savaş uzun süre devam edecek. Yeni bir düzlemde çatışmalar göreceğiz gelecekte. Bu saçma savaş içerisinde, masum insanlar zarar görecekler. İsrail Gazze’yi boşaltın çağrısında bulundu, orayı boşaltıp süpürecekler. Sonrası da zor İsrail ve Filistin için.

Bir kıyamet olacak, ancak kıyamet öncesinde yanan bir ateş var, bunu söndürecekler. Yangın sönünce de içlerine dönecekler. Acımasız kararlar verilecek. Birisi hesap verecek, göreceğiz. İsrail kendi içine dönüp “Neyi yanlış yaptık?” diyecektir.

Batı Şeria’daki yerleşim yerlerine tam gaz verebilirler, ihtiyatlı davranabilirler, Filistin bölgelerine acayip yaptırımlar uygulayabilirler, göremeyeceğiniz vahşet tabloları ile karşılaşabiliriz masum insanlar için. Düzenli olarak bir İran-İsrail savaşı var zaten. İsrail’in kaçırılan askerleri İran’a çoktan ulaşmıştır. Şimdi müzakere başlayacak. En önemli hususlardan bir tanesi de kaçırılan askerlerin belirli bölümü ABD vatandaşı, ABD ne gibi bir reaksiyon gösterecek? Rusya dezenformasyon ile sürece müdahil oldu, başka şekillerde olduğu yönünde izlenimlerimiz de var. Ancak bunu hiçbir şekilde Rusya’nın yaptığını kanıtlayamazsınız, tüm fatura İran’a kesilecek.

Kaçırılan insan sayısı ölü mü yaralı mı bilinmiyor. Tespit yapamıyorlar. İsrail Genelkurmay Başkanı da “bunun İran ile ilgisi yok” dedi. Burada garip bir durum var. Bölgede çok fazla seviyede oyun oynanıyor.

HAMAS SEMPATİSİ TEHLİKELİ

Hamas kaybediyor çünkü kaçırdıkları insanları daha da önemlisi çocukları kafeslere koymuşlar. Hamas gibi devlet dışı aktörlerin etik ve ahlakı yoktur. Bu görüntüler Hamas sempatisini çabuk öldürecek. Bu Türkiye’yi de zora sokabilir. Çok yakın zamana kadar dirsek temasımız vardı, İsrail bu konuda çok uyarıyordu. Hatta bazı kesimler “Ne zaman Türkiye-Azerbaycan-İsrail birleşip İran’a haddini bildirecek” diyor. Bu “Mehmetçik Gazze’ye” çağrısı ile birleşince başka bir dinamik anlamına geliyor.