Fatura Mehmet Şimşek'e kesildi: AKP'den enflasyon eleştirisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının dördüncü enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen Nisan ayı rakamları, ekonomik tabloda sert bir yükselişi işaret ederken, iktidar kanadından ekonomi yönetimine yönelik sert eleştiri geldi.

TÜİK verilerine göre, Nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre 4,18 oranında artış göstererek yıllık bazda yüzde 32,37’ye ulaştı. Bir önceki ay yüzde 1,94 olan enflasyonun iki kattan fazla fırlaması üzerine açıklama yapan AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, sorumluluğu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi politikalarına dayandırdı.

Tayyar, mevcut ekonomik programda ısrar edilmesinin toplumu bunalıma sürüklediğini savunarak faturayı sıkı mali politikalarıyla sık sık eleştirilen Mehmet Şimşek'e kesti.

"ORTALIK YANGIN YERİ"

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu. Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı. Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür. Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular. Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demişti ya, İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir. Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor. 3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri. Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor. Bir de ufukta sandık var."