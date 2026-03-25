Fatura ‘naylon’, transfer gerçek

Yunus Emre Vakfı, kamuoyunda infial yaratan bir soygun iddiasına konu oldu. Vakfın, naylon faturalarla yüz milyonlarca liralık zarara uğratıldığı öne sürüldü.

Hayali ihaleler ve gerçekleşmeyen yolculuklara yönelik faturalar ile gerçekleştirildiği savunulan soygunla ilgili soruşturmada Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş ve oğlu Enes Ateş’in de aralarında yer aldığı dokuz kişi 18 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı.

Yolsuzluk skandalı iddiasının ardından devam eden yargılama sürecinde vakfa yüz milyonlarca liralık kaynak aktarılmaya devam edildi.

Genel bütçeden yapılan kaynak transferi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün mali tabloları ile ortaya konuldu.

FAHİŞ KAYNAK TRANSFERİ

Yunus Emre Vakfı’na, “Naylon fatura vurgunu” iddiasının ortaya atıldığı 2025 yılının ilk ayında 142 milyon 643 bin TL aktarıldı.

Vakfa, genel bütçeden 2025 yılının tamamında aktarılan kaynak ise kayıtlara, 1 milyar 426 milyon 428 bin TL olarak geçti.

Vakfa, 2026 yılının ocak ve şubat aylarında genel bütçeden aktarılan kaynak da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca paylaşıldı.

Bakanlığın genel bütçe harcamalarına yönelik tablolarına göre, Yunus Emre Vakfı Ocak-Şubat 2026 döneminde bütçeden 430 milyon 479 bin TL aldı.

Ocak-Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilen 430,4 milyon TL’lik transfer ile Yunus Emre Vakfı’na Ocak 2025-Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilen kaynak transferi, 1,8 milyar TL'ye ulaştı.